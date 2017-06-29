Европейский вещательный союз (EBU) высказал претензии Киеву за то, что принимая решение о запрете на въезд российской исполнительницы Юлии Самойловой, власти Украины "недостаточно сотрудничали" с организаторами "Евровидения". Теперь за это Украину могут оштрафовать, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

"В итоге, внимание от самого конкурса было отвлечено, а репутация "Евровидения" была поставлена под угрозу", - говорится в заявлении организаторов "Евровидения".

Комитет по регламенту EBU рекомендовал оштрафовать Национальную общественную телерадиокомпанию Украины, сумма штрафа пока не называется. Организаторы конкурса указали, что она будет значительной.