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Киев хотят оштрафовать из-за скандала с Юлией Самойловой на "Евровидении"


Европейский вещательный союз (EBU) высказал претензии Киеву за то, что принимая решение о запрете на въезд российской исполнительницы Юлии Самойловой, власти Украины "недостаточно сотрудничали" с организаторами "Евровидения". Теперь за это Украину могут оштрафовать, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

"В итоге, внимание от самого конкурса было отвлечено, а репутация "Евровидения" была поставлена под угрозу", - говорится в заявлении организаторов "Евровидения".

Комитет по регламенту EBU рекомендовал оштрафовать Национальную общественную телерадиокомпанию Украины, сумма штрафа пока не называется. Организаторы конкурса указали, что она будет значительной.

 

 



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