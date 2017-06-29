Французская компания Longchamp продемонстрировала новую коллекцию летней обуви. Как передает Арменпресс, об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. По его словам в линейке воплощается энергия большого города.

В коллекцию вошли балетки с ремешками вокруг щиколотки из замши или сетчатой ткани со стразами, сандалии на плоской подошве из замши и металлизированной кожи, а также эспадрильи, расшитые цветами из хлопка.

Компания Longchamp основана в Париже в 1948 году Жаном Кассегреном. Изначально она специализировалась на продаже табака и курительных принадлежностей. Логотип фирмы — изображение жокея. В настоящее время под этим брендом производится мужская и женская одежда и обувь, а также аксессуары и изделия из кожи.