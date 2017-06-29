Люди, у которых в детстве был высокий IQ, живут дольше, выяснили ученые

Высокий уровень IQ в детские и подростковые годы жизни оказался статистически связан с высокой продолжительностью жизни и меньшей вероятностью умереть от 15 видов рака, болезней сердца и нейродегенеративных болезней. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале BMJ.

"То, что между уровнем IQ и долгожительством существует некая связь, мы подозревали давно. В целом все понимали, что люди с более высоким IQ живут чуть дольше, чем люди со средним или низким IQ. Проблема заключалась в том, что у нас не было достаточного набора данных для того, чтобы доказать это ", — комментирует исследование Дэниел Фалькштедт (Daniel Falkstedt), медик из Каролинского института в Стокгольме (Швеция).

В этом проекте, как рассказывают ученые, участвовало свыше 65 тысяч шотландцев, родившихся в 1936 году и регулярно проходивших проверки на остроту ума, в том числе тесты IQ, а также полный набор медицинских обследований.

Это позволило Дири и его коллегам получить наиболее полную на сегодняшний день картину того, как IQ может влиять на жизнь людей и ее продолжительность. Как выяснилось, высокий уровень IQ в детстве был связан с пониженной вероятностью умереть в пожилые и взрослые годы по всем причинам, как связанным с болезнями, так и с различными катастрофами или вредными привычками.