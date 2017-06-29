ЕСПЧ вновь оштрафовал правительство Азербайджана

ЕСПЧ принял в отношении Азербайджана 3 новых решения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство azadliq.info.

Адвокат истцов Асабали Мустафаев сообщает, что решения ЕСПЧ приняты по поводу нарушений справедливого судебного расследования и нарушений права на свободу собраний.

ЕСПЧ снова оштрафовал правительство Азербайджана – на 22.461 долларов.

Деньги будут выплачены в виде компенсации Наргиз Яхублу, Рамину Хаджылы и Агилю Алиеву.