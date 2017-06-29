Число общественных пляжей на озере Севан увеличится на один. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал ответственный за общественные пляжи Армении, руководитель аппарата Министерства охраны природы Армении Ашот Авалян.

По его словам, опыт прежних лет показал, что общественных пляжей на озере Севан не хватает – они перезагружены. «Площадь нового пляжа будет самой большой, смета и документация готовы, осталось найти финансы на этот проект, этим мы и занимаемся сейчас. Только первый этап устройства пляжа будет стоить 109 млн драмов»,- сказал он.

Как сказал ответственный за общественные пляжи Армении, руководитель аппарата Министерства охраны природы Армении Ашот Авалян, подготовительные работы на остальных пляжах почти завершены - общественные пляжи на озере Севан откроются 1-го июля.

«На общественных пляжах на озере Севан осуществляются бесплатная медпомощь, организованы детские площадки, бесплатные зоны отдыха. Кроме питания, все остальные услуги в этом году будут бесплатными»,- сказал ответственный за общественные пляжи Армении, руководитель аппарата Министерства охраны природы Армении Ашот Авалян.

Вокруг озера Севан расположено 11 пляжей: на 3 из них оказываются услуги, 8 – предназначены для кратковременного отдыха.