Россия согласовала с Турцией контракт на поставку С-400

Контракт по поставке зенитной ракетной системы С-400 Турции согласован, сообщил в четверг в ходе Международного военно-морского салона помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Контракт согласован, вопрос по кредиту пока не решен", - сказал он.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.