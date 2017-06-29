СМИ: Трамп готов обсудить с Путиным уступки в отношении России

Президент США Дональд Трамп попросил своих помощников подумать над тем, что может быть предложено в качестве неких уступок президенту РФ Владимиру Путину в ходе первой личной встречи двух лидеров. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на двух бывших чиновников, знакомых с ситуацией.

Как сообщил один из источников издания, сотрудникам Совета национальной безопасности США было дано задание подготовить "разработки" для первой встречи Путина и Трампа, включая возвращение двух дипломатических комплексов, доступ к которым был закрыт в рамках антироссийских санкций, принятых администрацией экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года.

По данным The Guardian, пока неизвестно, что могут попросить Путина предложить взамен. Сообщается, что представители СНБ и госдепа оказывают сильное сопротивление по поводу односторонних уступок со стороны США, направленных на улучшение характера отношений между двумя странами.

Внутри администрации президента США также наблюдается несогласие с желанием Трампа лично встретиться с Путиным. Некоторые чиновники утверждают, что эта встреча должна быть короткой и носить неофициальный характер, учитывая ведущиеся расследования о "связях с Россией" президента Трампа.