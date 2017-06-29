Армянские и грузинские предприниматели обсуждают возможности сотрудничества

120 армянских и 40 грузинских организаций проводят в Армении пленарные заседания, круглые столы, обсуждения и В2В встречи. По сообщению АРМЕНПРЕСС, 29 июня в Ереване в армяно-грузинском бизнес-форуме приняли участие министры, председатели торогово-промышленных палат, другие должностные лица и предприниматели обеих республик. По словам председателя торговопромышленной палаты Армении Мартина Саркисяна, участники бизнес-форума имеют возможность обсудить вопросы сотрудничества.

“Представим возможности свободной экономической зоны Сюника, где грузинские предприниматели будут иметь возможность инвестирования в рынки Ирана и ЕАЭС. Считаем важным обозначить возможности обоюдного туризма. То есть, если туристы посещают Грузию, то разработаем такие программы, чтоб они посещали бы и Армению, и наоборот. К концу форума должны быть сформулированы совместные пожелания, мысли для создания совместных организаций”, – сказал Саркисян, добавив, что обе страны могут совместно выступать в разных рынках в области пищевой промышленности. По его словам в области высоких технологий Армения чуть впереди Грузии, в частности в области программирования, и мы можем помочь грузинам развить эту область.

Министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян, приветствуя всех участников бизнес-форума, отметил, что очень рад принимать грузинских партнеров. Он отметил важность форума в деле укрепления дружественных отношений двух республик, экономического сотрудничества и его дальнейшего расширения, а также открытия новых возможностей для предпринимателей обеих республик.

“Армянский и грузинский народы имеют дружеские взаимоотношения с давних времен. И мы имеем опыт формирования совместных экономических связей. В течение многих лет, работая совместно во многих областях, представляясь миру как единый регион, мы прошли полный событий путь, умножали и сплачивали эти связи, которые унаследовали из прошлого”, – сказал министр.

Министр экономики и стабильного развития Грузии Григорий Гахария выразил надежду, что подобные встречи будут проходить часто и результативно. “Сегодня было много обсуждений, и мы убедились, что у нас нет никаких политических противоречий. Мы партнеры, соседи и друзья. Сейчас мы должны приложить все силы для укрепления экономических связей, и более сплотиться”, – сказал министр.