Эрдоган официально обратился к Германии с просьбой о выступлении

В преддверии саммита G-20, который состоится в Гамбурге 11-го июля, и в котором примет участие президент Турции Эрдоган, он официально обратился к Германии с просьбой о выступлении на мероприятии, организованном по поводу его визита. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает министр ИД Германии Зигмар Габриэль.

«Вчера мы получили из Турции официальное обращение, в котором сказано, что президент Турции Эрдоган хочет выступить перед гражданами своей страны на мероприятии, организованном по поводу его визита. Учитывая напряженность в отношениях между нашими странами, его выступление не будет целесообразным»,- сказал он.

Президент Турции Эрдоган планирует 7-8-го июля принять участие в саммите G-20, который пройдет в Гамбурге. После этого он запланировал встречи с единомышленниками, однако представленные заявки были отвергнуты со стороны владельцев помещений, где эти встречи должны были проходить.

Ранее сообщалось, что в разных городах Германии отказались предоставить Эрдогану помещение для встречи с единомышленниками. Владельцы зала в комплексе Westfalenhallen в Дортмунде отказали под предлогом занятости помещения под другое мероприятие.

В комплексе König-Pilsner-Arena в Оберхаузене отказали под предлогом ремонта помещения.

МИД Германии сообщает, что они не получали от турецкой стороны каких-либо официальных заявлений.

Еще в двух городах Германии отказались предоставить Эрдогану помещения для встречи с единомышленниками. К Дортмунду и Оберхаузену присоединились Дюссельдорф и Кёльн.

Газета Kölner Stadt-Anzeiger пишет, что Lanxess Arena отказалась предоставить свой большой зал. Директор зала Штефан Лёхер подтвердил, что к нему с таким вопросом обращались. «В данный момент я не могу выделить места для Эрдогана»,- сказал он.

В ISS-Dome- Arena в Дюссельдорфе пресс-секретарь комплекса Юлия Кабалло сообщила, что они не смогли выделить помещения из-за ремонтных работ.

Представитель Союза турецких демократов – организации, действующей в Германии и находящейся в тесной связи с турецкими властями, Изет Байрак сообщил, что на данный момент вероятность выступления Эрдогана составляет 5%. По его словам, после отказа в комплексе Westfalenhallen в Дортмунде «по всей верроятности, тема закрыта».

Примечательно, что и накануне мероприятий к референдуму 16-го апреля в различных немецких городах запретили выступления турецких деятелей, что вызвало резкое недовольство Эрдогана, который сравнил действия Германии с решениями фашистского времени.