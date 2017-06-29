Цену товара определяет рынок: министр сельского хозяйства Армении о заготовках абрикосов

Сегодня в экономике работают рыночные отношения, и цену товара определяет рынок. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами, после заседания правительства Армении, сказал министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян.

«Есть несколько экспортирующих компаний, есть множество хозяйств, где выращивают абрикосы. Цену товара сегодня определяет рынок, мы не можем ее координировать, а в случае других жалоб – есть соответствующие инстанции, куда можно обратиться, если нарушается закон»,- сказал министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян.

Что касается информации о сговоре между экспортерами и демпинге цен, то, как сказал министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян, для этого существует антикоррупционная комиссия.

«Именно антикоррупционная комиссия выявляет, какая компания является давлеющей, это их функции. По моему мнению, в этом году цены упали и на рынке. Когда урожая много – цены падают»,- сказал министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян.