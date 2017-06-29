Глава Южной Кореи выразил надежду на мирное объединение полуострова

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал мирное объединение Корейского полуострова "бескомпромиссным принципом для поддержания устойчивого развития и благосостояния будущих поколений", но в то же время подчеркнул необходимость сильных мер безопасности для противостояния каким-либо вооруженным провокациям со стороны КНДР, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Такое мнение южнокорейский лидер выразил в ходе приветственной речи по случаю открытия симпозиума по вопросам объединения двух стран, сообщает агентство Ренхап.

"Для нашей страны, единственной разделенной в мире нации, мирное объединение не является предметом выбора, но бескомпромиссным принципом для поддержания устойчивого развития и благосостояния будущих поколений", — цитирует агентство слова Мун Чжэ Ина.

Президент Южной Кореи добавил, что "в соответствии с принципом мирного объединения нам необходимы высокие меры безопасности для противостояния любым вооруженным провокациям со стороны КНДР с помощью эффективного управления при чрезвычайных ситуациях, прочного альянса между Южной Кореей и США… и, что главное, нашего стремления играть ведущую роль по разрешению вопросов касаемо Корейского полуострова".

Около недели назад Мун Чжэ Ин выразил надежду, что сможет встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца года, если сложатся благоприятные условия. Встречи лидеров двух корейских государств проходили дважды — в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах при бывшем лидере Северной Кореи Ким Чен Ире — отце нынешнего руководителя страны. Встреча в 2007 году пока была последней.