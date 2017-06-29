Вирус Petya добрался до Грузии

Вирус-вымогатель Petya атаковал систему датской компании Maersk Group, которой принадлежит компания APM Terminals, владеющая Потийским портом в Грузии, в результате чего полностью отключились IT-системы во многих портах и терминалах по всему миру. Как передает Арменпресс, об этом сообщили Sputnik Грузия в APM Terminals.

Кибератака произошла в среду вечером.

"В Потийском морском порту был задействован план непрерывности бизнеса с тем, чтобы кибератака оказала минимальное влияние на пользователей компании. В настоящее время в глобальном масштабе проводятся интенсивные работы для искоренения данной проблемы", — отметили в APM Terminals.

В настоящее время Потийский порт (регион Самегрелдо — Земо Сванети) ведет учет в ручном режиме.