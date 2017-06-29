Индекс ультрафиолетового излучения высок: МЧС призывает избегать прямых лучей солнца

МЧС Армении сообщает, что 30-го июня индекс ультрафиолетового излучения будет равен 7, при этом советуется с 11:00 до 15:00 избегать прямых лучей солнца. Как сообщили «Арменпресс» в гидрометцентре МЧС Армении, 30-го июня в отдельных районах в вечерние часы ожидаются кратковременные дожди и грозы.

1-4-го июля осадков не ожидается. Ветер - юго-западный, 3-8 м/сек. 30-го июня температура воздуха понизится на 2-3 градуса, затем на столько же повысится.

В Ереване 30-го июня возможны кратковременные дожди и грозы. 1-4-го июля осадков не ожидается.

В реках и водоемах республики существенных изменений не предвидится.