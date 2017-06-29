Экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в возрасте 47 лет в четверг в одной из московских больниц после болезни. Об этом сообщила подруга певца Александра Куцевол на своей странице в социальной сети Instagram.

"Сегодня в 7:05 не стало главного мужчины моей жизни, моего ангела, моего счастья.... Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой", - написала она.

В среду официальное сообщество музыкальной группы сообщило на своей странице в сети "ВКонтакте", что Олег Яковлев находился в больнице в тяжелом состоянии с воспалением легких.

Участник группы "Иванушки International" Кирилл Андреев на своей странице в Instagram выразил соболезнования в связи с кончиной Олега Яковлева. "Сегодня не стало моего друга, мы прожили на гастролях целых 15 лет, объездили и облетели весь земной шарик вместе. Скорблю", - написал Андреев.

Как сообщает Арменпресс, в беседе с ТАСС музыкант назвал произошедшее шоком.

"Общались и виделись часто, 15 лет вместе. Вчера утром узнал, что он уже неделю лежит в больнице. Я, честно говоря, был шокирован этой новостью. Друг ушел, член семьи", - признался он.

Олег Яковлев стал участником группы "Иванушки International" в марте 1998 года. Официально он прекратил выступать в составе коллектива в 2013 году.