В городах Гюмри и Ванадзор будут внедрены геоинформационные системы

Премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе сегодняшнего заседания правительства дал поручения касательно внедрения Геоинформационных систем (GIS).

Как передает «Арменпресс» с его слов, подобная система уже внедрена в Ереване, с августа она будет доступна в городе Гюмри, а в конце года – уже в Ванадзоре.

Карен Карапетян поручил руководителям республиканских исполнительных органов в трехмесячный срок изучить и представить в Государственный комитет кадастра недвижимости Армении информацию о существующих цифровых картографических материалах.

По словам Карена Карапетяна, внедрение системы не приведет к увеличению администрирования или рисков. «Мы начали чрезвычайно важный процесс, будем последовательно двигаться вперед», – подчеркнул премьер.

- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.