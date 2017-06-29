В городах Гюмри и Ванадзор будут внедрены геоинформационные системы
Премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе сегодняшнего заседания правительства дал поручения касательно внедрения Геоинформационных систем (GIS).
Как передает «Арменпресс» с его слов, подобная система уже внедрена в Ереване, с августа она будет доступна в городе Гюмри, а в конце года – уже в Ванадзоре.
Карен Карапетян поручил руководителям республиканских исполнительных органов в трехмесячный срок изучить и представить в Государственный комитет кадастра недвижимости Армении информацию о существующих цифровых картографических материалах.
По словам Карена Карапетяна, внедрение системы не приведет к увеличению администрирования или рисков. «Мы начали чрезвычайно важный процесс, будем последовательно двигаться вперед», – подчеркнул премьер.«Мы заинтересованы в том, чтобы предложения по этой системе давали и пользователи, на сегодня в Ереване пользователи могут подключаться и сделать выводы – каковы возможности системы»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.