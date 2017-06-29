Премьер-министр Армении Карен Карапетян высказался о перезагруженности судов

Премьер-министр Армении Карен Карапетян высказался о рисковости перезагруженности судов и дал соответствующие поручения. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал на заседании правительства Армении 29-го июня.

«Часть жалоб на суды относится к чрезмерно долгим судебным разбирательствам. Однако это имеет и объективные причины»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, только в 2016 году в судах было заслушано 133 тысячи гражданских дел. «Перезагруженность судов содержит в себе риски по поводу эффективности и доступности правосудия»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру юстиции поднять те дела, которые составляют большинство по гражданsким судам, и представить предложения, обсудив их, при необходимости, с заинтересованными сторонами.