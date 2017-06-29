29-го июля в Армении состоится второй республиканский субботник

Премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства Армении 29-го июня поручил обеспечить проведение второго республиканского субботника. Как передает «Арменпресс», упомянув программу «Чистая Армения», он сказал, что уже осуществлен ряд проектов по этой программе.

Для обеспечения последовательности в действиях, премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру территориального управления, губернаторам, в 2-месячный срок представить законодательный пакет по регулированию вопросов сбора мусора и санитарным мероприятиям.

До конца декабря премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил разработать меры по сокращению числа свалок и представить концепции организации мусоросбора и обработки в Шираке, Лори и Сюнике.