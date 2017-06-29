Алиев упорно нарушает взятые на себя обязательства: Шаварш Кочарян

Для переговорного процесса необходима соответствующая атмосфера. Если данная атмосфера отсутствует, прогресс в переговорном процессе невозможен. О каком прогрессе за столом переговоров может идти речь, когда стреляют и организуют провокации? Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства Армении сказал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, коснувшись вопросов относительно переговорного процесса по карабахскому урегулированию и возможных в ближайшее время встреч. Замглавы МИД РА вновь подчеркнул необходимость выполнения Азербайджаном достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей для достижения прогресса в переговорном процессе.

«О каком прогрессе в переговорном процессе по карабахскому урегулированию может идти речь, когда стреляют?»,- сказал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

По его словам, проблема не в том, чтобы привести Алиева за стол переговоров, а в том, чтобы он исполнял взятые на себя обязательства. «Проблема в том, что он упорно нарушает взятые на себя обязательства. Действует, невзирая и наперекор призывам посредников. Это обязывает посредников дать соответствующие оценки»,- сказал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.