До конца года правительство Армении приостанавливает проверки у хозяйствующих субъектов

До конца года правительство Армении приостанавливает инспекционные проверки у хозяйствующих субъектов. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении 29-го июня сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил до следующего заседания правительства Армении подготовить соответствуюший проект решения.

По его словам, временное приостановление инспекционных проверок у хозяйствующих субъектов имеет целью оградить бизнес от лишних административных вмешательств. Как сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян, это ограничение не распространяется на объекты повышенного риска.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян подчеркнул, что проверки будут продолжаться во всех тех случаях, где есть реальная угроза человеческим жизням, здоровью людей, общественной безопасности и правам третьих лиц.