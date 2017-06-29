Армения – Евросоюз комплексный и расширенный договор планируется подписать в сентябре

Армения – Евросоюз комплексный и расширенный договор планируется подписать осенью 2017 года. Как сообщает АРМЕНПРЕСС, об этом сообщил замминистра иностранных дел РА Шаварш Кочарян при обсуждении государственного годового отчета за 2016 год на совместном заседании комиссии по вопросам европейской интеграции и постояной комиссии по вопросам бюджета и финансов Национального Собрания, отвечая на вопрос секретаря блока Царукян Ваге Энфиаджяна.

“Могу констатировать, что договор рассмотрен и предварительно одобрен, и предвидится, что осенью будет подписан. О результатах поговорим на следующий год”, – сказал замминистра. Отвечая замминистра, Ваге Энфиаджян напомнил, что есть опасения, что договор не будет подписан так же, как в 2013 году, когда Армения с Евросоюзом, после долгих переговоров, в конце концов предварительно не подписала договор о Евроинтеграции. Шаварш Кочарян отметил, что понимает опасения депутата: “Я понимаю ваши опасения, но подождем, подписание предвидится осенью”.