Робот R2-D2, один из самых узнаваемых персонажей киносаги "Звездные войны", был продан за $2,76 млн на торгах аукционного дома Profiles in History. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

По его информации, проданный робот состоял из частей, использованных при съемках первых трех фильмов о "Звездных войнах". R2-D2 стал самым дорогим экспонатом тематического аукциона: меч Люка Скайуокера ушел с молотка за $450 тысяч, за шлем Дарта Вейдера заплатили $96 тысяч. Информации о покупателе робота не сообщается.

"Звездные войны" (Star Wars) - серия популярных фантастических кинофильмов, а также книги, анимационные сериалы, телефильмы, комиксы и видеоигры, действие которых происходит в вымышленной вселенной, придуманной в 1970-х гг. американским кинорежиссером, сценаристом и продюсером Джорджем Лукасом.





