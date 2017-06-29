США сообщили о сокращении бюджета миротворческих операций ООН на $500 тысяч

Постпредство США при ООН сообщило о первых успехах в вопросе сокращения расходов всемирной организации — бюджет миротворческих операций урезан более чем на полмиллиона долларов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Усилия США привели к тому, что бюджетный комитет ООН значительно сократил ежегодный бюджет по миротворческой деятельности более чем на полмиллиона долларов, подтолкнув ООН эффективнее выполнять свои мандаты", — говорится в сообщении миссии.

Траты ООН на миротворческие операции составляют 7,9 миллиарда долларов, 28,5% от этой суммы приходится на США. Новый президент Дональд Трамп ранее заявил, что взносы должны составлять не более 25%. Ранее сообщалось, что в ходе переговоров по бюджету на миротворческую деятельность США настаивали на его сокращении на миллиард долларов. Таким образом, сумма будет сокращена до 7,3 миллиарда долларов.

Ранее она говорила, что США добьются реформирования всех 16 текущих миротворческих миссий ООН с целью повышения эффективности их работы и сокращения расходов.