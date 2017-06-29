Константинопольский Патриархат в переговорах с правительством будет представлять викарий Бекчян

Решение общего церковного собрания, состоявшегося 28 июня в Константинопольском патриархате о том что, прекращаются полномочия архиепископа Арама Атешяна, как местоблюстителя патриархата, в ближайшее время будет передано Министерству внутренних дел Турции через мерию Стамбула. Как сообщает АРМЕНПРЕСС, об этом в беседе с агентством АКОС сообщил адвокат Сепух Аслангил.

МВД Турции будет в дальнейшем действовать согласно принятому решению. То есть, в случае какого либо развития, связанного с патриархальными выборами, государство будет в прямой переписке с викарием Гарегином, архиепископом Бекчяном.

“Патриархат уже представляет викарий”, – сказал Аслангил, отмечая что, нужно подождать и увидеть какова будет позиция правительства.

Решение общего церковного собрания, состоявшегося 28 июня в Константинопольском патриархате прекратило полномочия архиепископа Арама Атешяна. Решение принято 22 голосами за и 2 голосами против.