Бако Саакян возложил венок к памятнику воинов, пропавших без вести в ходе Aрцахской войны

В связи с Днем павших за родину и без вести пропавших Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил 29 июня Степанакертский мемориальный комплекс и возложил венок к памятнику воинов, пропавших без вести в ходе Aрцахской войны. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

В мероприятии приняли участие председатель Национального собрания Ашот Гулян, премьер-министр Араик Арутюнян и другие должностные лица.