Премьер-министр Армении Карен Карапетян настроен решительно в деле полного претворения в жизнь программы правительства Армении

Заседание правительства Армении 29-го июня началось с выступления президента Армении Сержа Саргсяна. Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Карен Карапетян уверил, что программа правительства Армении будет полностью претворена в жизнь. Премьер-министр Армении Карен Карапетян поблагодарил президента Армении Сержа Саргсяна за визит. «Желаю уверить, что программа, сформированная нашей командой, будет полностью осуществлена. Мы понимаем – какие ожидания имеет общество, осознаем, что легко не будет, однако мы настроены решительно в деле полного претворения в жизнь программы правительства Армении»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

«Если бы было легко, г-н премьер-министр, то мы бы уже осуществили, мы все сознаем это. Желаю вам успеха»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.