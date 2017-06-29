США ввели новые требования выдачи виз для жителей шести мусульманских стран и беженцев

Госдепартамент США ввел новые требования, касающиеся выдачи виз жителями шести мусульманских государств и беженцам, в свете постановления Верховного суда, частично восстановившего действие иммиграционного указа американского президента Дональда Трампа. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP).

В распоряжение его журналистов поступили послания, которые были разосланы в американские дипломатические представительства из внешнеполитического ведомства США. Из документов следует, что для получения американских виз все беженцы и граждане Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена должны доказать, что у них есть близкие родственники в США или что они имеют деловые связи со страной. Правила вступают в силу в течение суток, уже выданные визы аннулированы не будут.

AP отмечает, что введение требований является следствием недавнего решения Верховного суда США, согласно которому было частично восстановлено действие иммиграционного указа Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в страну гражданам шести мусульманских государств. Суд постановил, что запрет на поездки в США распространяется на жителей этих стран, если у них нет прочных связей с США.



AP Photo / J. David Ake