Армения продолжит улучшать внешнюю политическую обстановку без иллюзий: Президент РА

Армения последовательно продолжит работы по направлению улучшения внешнеполитической обстановки. Об этом на заседании правительства объявил Президент РА Серж Саркисян, добавив, что мы не должны иметь иллюзий.

“Мы должны работать, исходя из того, что в отношениях с нашими недоброжелательными соседями никаких изменений не наблюдается. Многие начали озвучивать приписываемое китайцам высказывание, которое звучит как проклятье: пожелание жить в эпоху перемен. Думаю, что действительно трудно жить в такие времена, но одновременно и интересно”, – сказал Президент РА, добавив, что ждет от членов правительства вдохновенной и самоотверженной работы для решения задач и реализации задач правительства в этот ответственный момент.

- подчеркнул Президент РА.