Прозрачность будет одним из важнейших критериев деятельности правительства: Президент Армении Серж Саргсян
Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял участие заседании правительства. Как передает «Арменпресс», он сказал, что одним из важнейших критериев деятельности правительства будет прозрачность.
«Мы уже достаточно говорили о том, что предстоит сделать в грядущие годы, посему нет надобности вновь и подробно говорить об этом. В послании парламенту Армении и нашему народу 18 мая я подробно представил свое видение развития страны - краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные задачи.
Мы вместе определили ряд важных целей, которые отражены в уже утвержденной программе правительства. Мы должны быть требовательны и не довольствоваться достигнутым. В противном случае далеко не уйдем.
Кроме того, мы теперь находимся в переходном периоде преобразования Конституции, а это означает, что до середины апреля следующего года мы должны совершить многочисленные законодательные изменения»,- сказал он.
«Сейчас считаю необходимым кратко обратиться к вопросу о том, как мы должны осуществлять программу правительства. Прозрачность будет одним из важнейших критериев деятельности. Она должна стать не только стилем работы, но и нашим общим усилием соответствовать требованиям изменённой Конституции Армении и сформировать новую политическую культуру.
Каждый из вас лично должен определить критерии и служить примером для других. От вас зависит не только доверенная вам сфера, но и общий прогресс. Вы будете определять динамизм и темп этого прогресса.
В этом плане из опыта последних лет можем сделать ряд выводов.
Во-первых, мы зарегистрировали успех в тех реформах, которые последовательно и детально разъясняли общественности. Сколь ни болезненны были эти программы, общественность, благодаря такой работе, чётко осознавала их важность и приняла, может быть, в начале - с недовольством, но, тем не менее, приняла.
Члены правительства никогда не должны лениться представлять и объяснять свои действия обществу»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.
Затем он затронул вопрос программы укрупнения общин. По его словам, нужно последовательно объяснить необходимость этой реформы, потребность правильно распределять и эффективно управлять имеющимися у нас ограниченными средствами.
«Во-вторых, прозрачность не является самоцелью, и, конечно, не является средством самовыражения. Основная цель прозрачности в ликвидации коррупции и протекции. Система государственных расходов, закупок должна быть полностью контролируема, как со стороны парламента, так и для всего нашего общества. Теперь мы вводим новые и довольно мощные меры по борьбе с коррупцией, и эти меры должны сочетаться с нашей целенаправленной работой.
В-третьих, мы будем настойчиво продолжать работу по улучшению для нас внешней политической среды, однако мы не должны иметь иллюзий. Мы должны работать исходя из того предположения, что в отношениях с нашими недружественными соседями никаких положительных изменений сейчас не происходит»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.