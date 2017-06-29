Шаварш Кочарян отреагировал на заявление Петра Свитальского

Замминистра иностранных дел РА Шаварш Кочарян отреагировал на заявление посла ЕС в Армении Петра Свитальского о реформах в избирательной системе РА и о привлечении представителей общественно-политических организаций в состав ЦИК.

Как сообщает АРМЕНПРЕСС, на совместном заседании комиссии по вопросам европейской интеграции и постояной комиссии по вопросам бюджета и финансов, при обсуждении государственного годового отчета за 2016 год Шаварш Кочарян, отвечая на вопрос Мане Тандилян отметил, что реформы в избирательной системе Армении были, но это не означает, что все прекрасно.

“Шума вокруг этого было много, но любое предложение, которое будет исходить из наших интересов, необходимо обсуждать”, – отметил замминистра.

На вопрос депутата о том, как он относится к заявлению Свитальского об активном привлечении социального сектора в состав ЦИКа, замминистра ответил: “Трудно представить как окажется социальный сектор там. Да, он должен быть там, но с контролирующими полномочиями. А если вопрос быть в составе избирательной комиссии – то это проблематично”.