Россия союзник, но в вопросе национальной безопасности Армения, в первую очередь, должна полагаться на себя: замминистра ИД

Армения в вопросе безопасности, в первую очередь, должна полагаться только на себя. Об этом в беседе с журналистами в Национальном Собрании сказал заместитель министра Иностранных дел РА Шаварш Кочарян, касаясь темы поставки нового вооружения Азербайджану Российской Федерацией.

– сказал замминистра, подчеркивая, что исходя из такого настроения, Армения строит свои отношения как с РФ, так и с другими странами.