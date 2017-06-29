Россия союзник, но в вопросе национальной безопасности Армения, в первую очередь, должна полагаться на себя: замминистра ИД
11:40, 29 Июнь, 2017
Армения в вопросе безопасности, в первую очередь, должна полагаться только на себя. Об этом в беседе с журналистами в Национальном Собрании сказал заместитель министра Иностранных дел РА Шаварш Кочарян, касаясь темы поставки нового вооружения Азербайджану Российской Федерацией.“Не надо иметь лишних ожиданий. Конечно РФ наш союзник, но излишние ожидания могут привести к другой картине. Это реальность, а наша позиция в этом вопросе четкая и ясная”, – сказал замминистра, подчеркивая, что исходя из такого настроения, Армения строит свои отношения как с РФ, так и с другими странами.