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На армяно-турецкой границе произошло землетрясение


На армяно-турецкой границе  произошло землетрясение.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 29-го июня в 10:42 Служба сейсмической защиты зарегистрировала землетрясение магнитудой 3.1 в 15 километрах от села Арагацаван Арагацотнской области Армении.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре составила 4 балла.

Землетрясение ощущалось в селе Арагацаван силой в 4 балла.

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