На армяно-турецкой границе произошло землетрясение
На армяно-турецкой границе произошло землетрясение.Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 29-го июня в 10:42 Служба сейсмической защиты зарегистрировала землетрясение магнитудой 3.1 в 15 километрах от села Арагацаван Арагацотнской области Армении.
Очаг залегал на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре составила 4 балла.
Землетрясение ощущалось в селе Арагацаван силой в 4 балла.
13:59, 22.06.2017
Посол Чехии не видит никакой связи между заявлениями Петра Свитальского и внутренними делами Армении
16:14, 13.06.2017
Арташес Гегамян: Миссия исполнима
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
11:35, 09.06.2017
Ереванский бестселлер 4/64: Рейтинговую таблицу возглавляет «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда
- 14:22 В связи с атакой компьютерного вируса Petya.А на Украине открыли более 60 уголовных дел
- 14:08 Sony спустя почти 30 лет возобновляет производство виниловых пластинок
- 14:05 Guardian: Brexit может нанести ущерб бюджету ЕС в размере €20 млрд
- 14:00 Цену товара определяет рынок: министр сельского хозяйства Армении о заготовках абрикосов
- 13:55 Глава Южной Кореи выразил надежду на мирное объединение полуострова
- 13:50 Создается Фонд развития туризма в Армении
- 13:29 Генсек Лиги арабских государств посетит Россию 4-6 июля
- 13:25 Вирус Petya добрался до Грузии
- 13:21 Индекс ультрафиолетового излучения высок: МЧС призывает избегать прямых лучей солнца
- 13:14 Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
- 13:13 В Walt Disney World появится говорящая механическая фигура Дональда Трампа
- 12:55 Премьер-министр Армении Карен Карапетян высказался о перезагруженности судов
- 12:54 29-го июля в Армении состоится второй республиканский субботник
- 12:53 Меркель считает, что Евросоюз пережил кризисный этап
- 12:37 До конца года правительство Армении приостанавливает проверки у хозяйствующих субъектов
- 12:34 Робот R2-D2 из "Звездных войн" был продан на аукционе за $3 млн
- 12:29 Борцы вольного стиля – на 6-м месте в командном зачете на молодежном первенстве Европы
- 12:25 Константинопольский Патриархат в переговорах с правительством будет представлять викарий Бекчян
- 12:24 США сообщили о сокращении бюджета миротворческих операций ООН на $500 тысяч
- 12:18 Левон Аронян после 3 туров на турнире Grand Chess Tour в Лёвене набрал 2 очка
- 12:14 Бако Саакян возложил венок к памятнику воинов, пропавших без вести в ходе Aрцахской войны
- 12:12 Премьер-министр Армении Карен Карапетян настроен решительно в деле полного претворения в жизнь программы правительства Армении
- 12:09 Армения продолжит улучшать внешнюю политическую обстановку без иллюзий: Президент РА
- 12:08 США ввели новые требования выдачи виз для жителей шести мусульманских стран и беженцев
- 12:00 Церемония вручения "Грэмми" с 2019 года вновь будет проходить в Лос-Анджелесе
- 11:47 Австралия и США начали масштабные совместные военные учения
- 11:42 Шаварш Кочарян отреагировал на заявление Петра Свитальского
- 11:40 Россия союзник, но в вопросе национальной безопасности Армения, в первую очередь, должна полагаться на себя: замминистра ИД
- 11:37 Израильские власти решили досрочно освободить бывшего премьера Эхуда Ольмерта
- 11:30 На армяно-турецкой границе произошло землетрясение
- 11:28 Правительство Армении, во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном, пользуется моим полным доверием: Президент Армении Серж Саргсян
- 11:15 “Азербайджан и Турция – главная угроза региональной безопасности”: Э.Шармазанов
- 11:11 Заседание правительства Армении началось с выступления президента Армении Сержа Саргсяна
- 10:51 Мировой рынок мобильных приложений к 2021 году вырастет до $6,3 трлн
- 10:46 В Армении богатая фауна, и в регионе она исследована лучше всех
20:07, 23.06.2017
Просмотрели 1320 раз Посол Беларуси в Армении не видит альтернативы мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта
15:20, 23.06.2017
Просмотрели 1292 раз МИД Армении пытается выяснить личности армян, пересекших самую северную границу РФ и оказавшихся в Норвегии
14:21, 23.06.2017
Просмотрели 1258 раз Семьям погибших граждан Турции, находившихся на борту судна «Мави Мармара», выплачена компенсация.
12:57, 24.06.2017
Просмотрели 1232 раз Новое соглашения ЕС-Армения создаст качественно новые условия для двусторонних связей – Ашотян
13:12, 23.06.2017
Просмотрели 1168 раз Состоялся плановый мониторинг миссии ОБСЕ на линии соприкосновения в направлении на северо-запад от села Талиш