Правительство Армении, во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном, пользуется моим полным доверием: Президент Армении Серж Саргсян

Президент Армении Серж Саргсян заявил на заседании правительства Армении о том, что правительство Армении, во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном, пользуется полным доверием как с его стороны, так и со стороны всей политической команды.

«Утверждением программы правительства Армении мы можем ознаменовать на чало нового этапа исполнительной власти. Наша задача – пройти этот этап эффективно, и , по возможности, без потрясений. На прошедших выборах РПА получила достаточное подтверждение вотума доверия для продолжения своей работы. Полученный нами мандат был достаточен для формирования правительства только силами РПА, однако, мы решили продолжить сотрудничество с АРФД в прежнем режиме»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

В мае было сформировано правительство, которое способно решить все поставленные перед ним задачи. Как передает «Арменпресс», об этом в своей речи сказал президент Армении Серж Саргсян.

«Сейчас мы продолжим сплоченной командой последовательно осуществлять намеченные программы. Команда будет действовать единым фронтом как в исполнительной власти, так и в органах местного самоуправления. Правительство Армении, во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном, пользуется полным доверием как с моей стороны, так и со стороны всей политической команды. В то же время, подчеркну, что я – как президент Армении и лидер РПА, так же как и вы – в чем я уверен, не имеете никаких предубеждений и мы готовы сотрудничать со всеми конструктивными силами – в исполнительной и законодательной ветвях власти, в органах местного самоуправления, и даже вне указанных структур»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, единственным условием для такого сотрудничества является вежливость и сохранение норм поведения. Он не считает критику нарушением этих норм, особенно, если критика конструктивна и направлена на улучшение ситуации.

Посещение правительства Армении президентом Армении Сержем Саргсяном обусловлено утверждением программы правительства Армении со стороны Национального собрания Армении.