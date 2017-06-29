Подписаны меморандумы с победителями конкурса по финансированию инновационных стартапов

Конкурс по финансированию инновационных стартапов завершен, известны победители – проекты «AR magic» и «Web Pro by Game». 28-го июня ЗАО УКК «Глобал Кредит» и ООО «РЕНЕСА» с командами-победителями подписали Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, старт конкурсу был дан еще 29-го марта с.г. в ходе состоявшейся в министерстве транспорта, связи и информационных технологий пресс-конференции. Целью являлось содействие командам и компаниям, имеющим инновационные идеи в технологической и в других сферах посредством внесения инвестиций.

«Наш проект – созданные по мотивам армянских сказок книги для раскрасок, которые будут дополнены реальными технологиями. Новейшими технологиями мы пробуем сделать более интеррактивным ставший обычным обучающий процесс», – о своей идее рассказал руководитель проекта «AR magic» Айг Варосян.

Относительно программы руководитель проекта «Web Pro by Game» Айг Аракелян отметил: «Уже долгие годы, как мы занимаемся веб-программированием, а также преподаем. Этой программой мы сможем не только на армянском рынке, но и в других странах распространять нашу услугу и посредством игр осуществлять обучение, которое сделает более привлекательным процесс обучения. В этом направлении мы проделали некоторые шаги, но без поддержки мы не можем продолжать».

На объявленный конкурс заранее представили заявки около 30 команд, в результате были избраны 2 лучших предложения. В состав выборной комиссии, кроме представителей из частных компаний, были включены также представители министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении