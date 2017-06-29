“Азербайджан и Турция – главная угроза региональной безопасности”: Э.Шармазанов

28 июня делегация во главе с вице-спикером НС, руководителем группы Армения – Чехия Э.Шармазановым, в рамках визита в Чехию встретилась с председателем Комиссии по вопросам безопасности Палаты депутатов парламента Чешской Республики Романом Вана. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность расширения и углубления межпарламентского сотрудничества двух стран – как в аспекте взаимодействия в международных структурах, так и на уровне парламентских комиссий.

Затронута тема противодействия стоящим перед человечеством вызовам, в том числе необходимости борьбы с терроризмом совместными силами. Собеседники подчеркнули важность мирного урегулирования конфликтов.

Обратившись к региональным проблемам, вице-спикер НС подчеркнул: “Армения всегда выступает за мир и стабильность в регионе, в то время как Турция и Азербайджан – главная угроза региональной безопасности”. В этом контексте Э.Шармазанов коснулся антиармянской политики Азербайджана и его регулярных террористических действий против свободолюбивого народа Арцаха, яркое свидетельство чему – как апрельская четырехдневная война, так и периодически повторяющиеся диверсионные вылазки. Он отметил, что за человеческие потери с обеих сторон на линии соприкосновения вся ответственность лежит на руководстве Азербайджана.

“Турция поддерживала и поддерживает агрессивную политику Азербайджана, что недопустимо. Международное сообщество не должно игнорировать это и должно осудить любую попытку дестабилизации региона”, - подчеркнул Э.Шармазанов.

На встрече присутствовал Чрезвычайный и Полномочный посол РА в Чешской Республике Т.Сейранян.