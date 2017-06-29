В Армении богатая фауна, и в регионе она исследована лучше всех

В Армении около 90 видов млекопитающих, 51 вид пресмыкающихся, 7 видов земноводных, около 30 видов рыб и около 300 видов птиц. Об этом в беседе с АРМЕНПРЕСС сказал заведующий лабораторией энтомологии, зоологии и почвы Научного центра зоологии и гидроэкологии НАА РА Марк Калашян. По его словам беспозвоночных животных около 16.5 тысяч, из них около 4000 жуков, 2000 ночных и дневных птиц, а также около 160 мягкотелых. Для Армении иметь 16.5 тысяч беспозвоночных животных – это много.

“Для стран субтропической зоны Армения очень богата. Это обусловлено двумя факторами: имеем разные пояса, разнообразные экосистемы. Другая причина заключается в том, что Армения находится на границе раздела большого биогеографического мира, И у нас с севера - еврокавказская, с запада – средиземноморская, а с востока – иранская и среднеазиатская фауны. То есть они соединяются, и мы имеем европейские и среднеазиатские разновидности”, – сказал Калашян.

Животные не знают границ, поэтому некоторые виды животных могут менять среду своего обитания. Особенно это те виды животных, которые находятся на границе Армении и Нахичевани. “Некоторые виды насекомых связаны с узкой экосистемой и они эндемичны. Например в одной из пещер Ехегнадзора мы имеем один из видов жука Gnayuk,который встречается только там. Очень многие виды эндемичны, поскольку соответствующая экосистема есть только у нас, но некоторые виды можно назвать условно эндемичными”, – сказал он.

По его словам, из позвоночных животных в Армении есть 2 вида: эндемические (коренные, местные) мышеподобные грызуны, одного вида насекомоядные: серозубы, армянские и ереванские ужи, а птиц нет. Калашян отметил также, что животный мир Армении наиболее изучен в кавказском регионе. По его словам, считающееся эндемическое насекомое Арарат кошениль (лат Porphyrophora hamelii) контролируется только в двух заповедниках. А в других территориях не контролируется и не сохраняется, например, в Араратской долине, где вся природа более или менее превращена в сады. Калашян отметил, что размножение Арарат кошениль в течение лет имело колебания, но не уменьшалось и не увеличивалось. К сожалению, в Армении нет государственного учета разновидностей животного мира. Из-за отсутствия финансовых возможностей нет возможности точно ответить, какие виды увеличились или уменьшились – сказал он.