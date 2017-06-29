Казначей Ватикана обвинен в развратных действиях в Австралии

Австралийский кардинал Джордж Пелл, занимающий пост казначея Ватикана, обвинен в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщила полиция австралийского штата Виктория.

В полиции уточнили, что речь идет о множественных эпизодах, имевших место в давнем прошлом, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Как отмечается, кардинал, проживающий сейчас в Риме, должен будет явиться в суд в Мельбурне 18 июля.

Священник категорически отрицает эти обвинения и намерен защищать свое доброе имя, сообщили в канцелярии архиепископа Сиднейского.

Полиция начала расследование в отношении Пелла в июле прошлого года. В правоохранительных органах заявляли, что священник причастен к растлению несовершеннолетних. В 2015 году ему предъявляли обвинение в сокрытии преступлений педофилов.

Пелл жил в Австралии с 2001 по 2014 годы, а затем переехал в Ватикан.

Кказначей Ватикана, кардинал Пелл считается третьим должностным лицом в католической церкви.