Сцена для меня является бесконечным пространством, где я обретаю внутренний мир: Давид Варжапетян

В Армению прибыл художественный руководител театра «Opera Belcanto». Проживающий в Канаде оперный певец Давид Варжапетян. Он стремится протянуть культурный мост между армянской общиной Канады и Арменией. Об этом и о многом другом он рассказал в беседе с «Арменпресс».

- Как зародился ваш интерес к оперному искусству?

- Когда мне было 4 года, мать отвела меня в армянскую церковь в Стамбуле, где я начал петь. Полюбил церковную музыку, больше всего – Комитаса. Затем мы эмгрировали в Ливан. Здесь я пел в различных хорах, участвовал в фестивалях, меня заметили и послали учиться в Германию.

Однажды в Бейрут приехала Гоар Гаспарян. Услышав мое пение, она сказала:«Хочу, чтобы ты приехал в Армению и учился у меня». Я позабыл все, и приехал на родину.

- Гоар Гаспарян была великой певицей, можно ли то же сказать о ней, как о педагоге?

- Я преподаю уже более 30 лет. Исполнять и преподавать – разные вещи. Гоар Гаспарян говорила все кратко и конкретно, у нее нужно было научиться как можно большему.

- В одном из ваших интервью вы сказали, что очень любите «Аиду» и «Отелло» - оперы, в которых вы не пели. Что именно нравится вам в них?

- Тема «Аиды» уводит к загадке фараонов, истории Египта, пирамидам. Верди смог представить в «Аиде» все это. «Отелло»- тоже своеобразная опера. Я не стремился петь в операх Моцарта – там нет выгодных партий для баритона.

- Говорят, что партии сопрано содержат в себе трагизм самопожервования. Есть ли особенности в партиях для баритона?

- Сопрано и тенор – ведущие голоса в опере. Баритон – выступает иногда как главная партия, иногда – нет. В операх Верди каждый голос должен звучать чистейшим образом. В его операх певцы могут представить свои вокальные данные наилучшим образом.

У баритона свои трудности, он должен суметь представить свои возможности.

- Согласны ли вы с тем, что опера – искусство для избранных?

- Быть оперным певцом – для этого требуются жертвы, нужна дисциплина, тренировки и пр. Певец должен полюбить свой образ, полностью передать свое волнение, переживания, вложить в голос чувства, чтобы все это дошло до слушателя.

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Интервью Анжелы Амбарцумян