КНДР не откажется от разработки ядерного оружия, которое необходимо для защиты суверенитета страны и права ее народа на существование от угрозы со стороны Соединенных Штатов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен на заседании Совета Безопасности.

Он выразил уверенность в том, что США "намерены погубить КНДР силой, получить военное превосходство в Азиатско-Тихоокеанском регионе и осуществить свою мечту мирового господства". "Кто бы что ни говорил, какие бы санкции, давление и военные нападки ни последовали, мы не отступимся от создания ядерных сил, которые призваны защитить суверенитет страны и право народа на существование", - сказал северокорейский дипломат.



