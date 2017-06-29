Сезонная активность пресмыкающихся: МЧС призывает не поддаваться панике

С учетом интереса и обеспокоенности общества, МЧС освещает вопросы правильного поведения при встрече с пресмыкающимися, которые находятся в стадии сезонной активности жаркого времени года. Как передает «Арменпресс», люди впадают в ужас при одном только виде пресмыкающихся и не знают, как себя правильно вести.

По статистическим данным, около 40% ужаленных змеями погибли не от интоксикации, а от ужаса, и если бы они умели быстро сориентироваться и оказать правильную помощь, то худшего можно было бы избежать.

Что делать?

При укусе неядовитой змеи – промойте ранку и наложите асептическую повязку.

Постарайтесь запомнить облик змеи.

В первые 5 минут зажмите область вокруг укуса, чтобы кровь вытекла из ранки, при этом некоторое количество яда выходит из организма. Прекратите сдавливание, как только кровь перестанет вытекать. Успокойте ужаленного: возбужденное состояние способствует ускорению кровотока и скорейшему распространению яда из ранки.

Снимите все украшения и тесные вещи.

Если змея укусила конечность, обездвижьте ее и держите ниже уровня сердца. Ограничьте движения укушенного, посадите или уложите его.

При укусе ядовитой змеи – самым важным является фактор времени, надо срочно доставить пострадавшего в больницу, однако без суеты и лишних движений. Надо поить ужаленного жидкостями – водой, соком, чаем, таном и др. Контролируйте состояние ужаленного – записывайте его данные, окажите необходимую первую помощь.

Чего нельзя делать

Не высасывайте яд из ранки – даже малейшая ранка во рту может стать воротами для токсинов змеи.

Не делайте разрезов в области укуса, не делайте прижиганий – боль ускоряет кровоток и способствует распространению яда.

Не делайте холодных примочек и не прикладывайте лед: от них нет пользы, может быть и обратный эффект.

Нельзя накладывать жгуты и сдавливающие средства – это может привести к потере конечности.

Не давайте ужаленному алкоголя – это ускоряет кровоток и способствует распространению яда.

МЧС Армении призывает население к бдительности, и не надо рассматривать сезонную активность пресмыкающихся как огромную угрозу.