Неизвестный врезался в ворота дворца президента Бразилии

В ворота официальной резиденции президента Бразилии, расположенной в столице страны Бразилиа, врезался автомобиль, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Как сообщают местные СМИ, служба охраны дворца Алворада открыла по машине огонь. Водитель машины, по некоторым данным, несовершеннолетний, задержан.

Президента Мишела Темера во время нападения во дворце не было.

Инцидент произошел на фоне разгорающегося в стране коррупционного скандала.

Генпрокурор Бразилии Родригу Жано попросил Верховный суд предъявить действующему главе государства обвинения в получении взятки.

Президент Темер, как заявляет прокуратура, получил деньги от руководителя крупного мясоперерабатывающего предприятия.

Президент Бразилии отменил поездку на саммит G20, который пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе главы государства.

"Президент принял решение не посещать саммит G20", - сказали в пресс-службе.

Официально причины отмены поездки не сообщаются. Однако, по данным интернет-портала UOL ("У-о-эли"), Темер решил не покидать страну в тот момент, когда парламент будет решать вопрос о предъявлении ему обвинений в коррупции.