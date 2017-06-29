ООН назвала вирус Petya более опасным и технически сложным, чем WannaCry

Вирус- вымогатель Petya технически сложнее и более опасен, чем WannaCry. Он атакует системы тремя разными способами. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду корреспонденту ТАСС руководитель отдела по борьбе с киберпреступностью Управления ООН по наркотикам и преступности и Глобальной программы по киберпреступности Нил Уолш.

"Новый вирус [Petya] - это совершенно новый тип вируса- вымогателя. У него конечно есть определенные сходства с другими вирусами, но именно этот вирус атакует системы тремя разными способами, поэтому у него много преимуществ перед другими вирусами. В свою очередь WannaCry использует только один вредоносный код", - отметил главный эксперт ООН по киберпреступности.

По словам Уолша, новая атака несет угрозы абсолютно всем предприятиям, экономикам, государствам, частным пользователям сети.



