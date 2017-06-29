Министр обороны Турции встретился в Брюсселе с министром обороны США

Министр обороны Турции Фикр Ышык, в рамках саммита министров обороны стран НАТО, встретился в Брюсселе с министром обороны США Джеймсом Матиссом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Во время встречи, продлившейся около часа, стороны обсудили региональные вопросы, в частности, ситуацию в Сирии, Ираке, Катаре и Афганистане.

Министр обороны Турции Фикр Ышык выразил озабоченность турецкой стороны в связи с тем, что США вооружают силы курдских сирийских партий «Демократический союз» (PYD) и «Силы народной самообороны» (YPG). Министр обороны США Джеймс Матисс сказал по этому поводу, что отношения с PYD/YPG обусловлены текущим моментом и не являются долгосрочными.