Партии Европарламента призвали Турцию уважать свободу прессы

Лидеры 5 партий Европарламента написали письмо президенту Турции Эрдогану и премьер-министру Турции Бинали Йылдырыму, в котором призвали Турцию уважать и обеспечить свободу прессы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Deutsche Welle.

В письме представители партий подчеркнули необходимость обеспечения для журналистов свободно и без страха распространять информацию. Кроме того, они напомнили, что Турция ратифицировала Европейское соглашение о пфравах человека, и обязана гарантировать свободу мысли и прессы.

В письме представители партий призвали освободить арестованного в Стамбуле журналиста из Die Welt Дениза Юджеля, подчеркнув, что «исполняющего свои профессиональные обязанности журналиста нельзя арестовать по необоснованному обвинению в терроризме».

Под письмом подписались ЕНП, Партия социалистов Европы, Союз консерваторов и реформистов Европы, Либерально-демократический союз, партия Зеленых.