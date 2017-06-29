Крепкие политические связи Армения-Италия, растущая торговля, развивающийся туризм: интервью посла Виктории Багдасарян

Италия является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Армении, что отражается в стабильных показателях роста торгового оборота. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала посол Армении в Италии Виктория Багдасарян.

- Г-жа посол, в этом году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Италией. Какие достижения вы бы выделили за последнее время?

- Армяно-итальянские отношения имеют историю тысячелетий и глубокие корни. Они развивались на основе наших общих ценностей, в духе дружбы и взаимопонимания в 2-стороннем формате, в отраслях межпарламентской дипломатии, культуры, экономики, торговли, обороны и др.

Оборонные ведомства тесно сотрудничают, в том числе, в международных миротворческих миссиях. С 2014 года армянский отряд включен в контингент итальянских ВС в международной миротворческой миссии UNIFIL в Ливане.

Важна роль межпарламентской дипломатии – в обоих палатах парламента Италии сформирована группа дружбы с Арменией в составе 112 депутатов. Вскоре в новоизбранном НС Армении сформируется группа дружбы с Италией.

16-го мая совместными усилиями посольства Армении и межпарламентской группы дружбы Армения-Италия была организована конференция, посвященная25-летию со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Италией.

Страны активно сотрудничают в области культуры. В прошлом году было подписано соглашение о создании регионального центра по охране культурного наследия.

Обе страны активно сотрудничают в международных организациях.

- Италия является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Армении, какие перспективы развития торгово-экономических отношений вы видите?

- Как мы отметили, Италия является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Армении, что отражается в стабильных показателях роста торгового оборота. Важным шагом в этом направлении является первое заседание межправительственной комиссии Армения-Италия, которое прошло 7-го июня в Риме.

В ходе заседания комиссии были указаны те отрасли, в которых имеется наибольший потенциал для сотрудничества.

После заседания межправительственной комиссии Армения-Италия состоялся бизнес-форум, в котором принимали участие около 180 организаций с обеих сторон.

Недавно в Ереване было парафировано соглашение о партнерстве между Арменией и ЕС, которое планируется подписать в ноябре этого года. Это соглашение будет способствовать росту торгово-экономических отношений с ЕС, в том числе, с Италией.

Все это открывает широкие перспективы по всем отраслям – включая культуру, туризм и пр.

- По вашим данным, каков объем торгового оборота между обеими странами, и является ли он достаточным?

- Италия является 3-м по величине оборота партнером Армении в ЕС, однако потенциал развития торгово-экономических отношений велик.

В цифрах – в 2016 году торгово-экономический оборот составлял 160 654.5 тысяч долларов - экспорт 31 882.2 тысяч долларов, импорт - 128 772.3 тысяч долларов. В 2017 году за первые 4 месяца экспорт составил 8 239.2 тысяч долларов, импорт - 39 318.3 тысяч долларов. Соответственно, прогресс в сравнении с тем же приодом прошлого года составил 6 760.2 тысяч долларов и 35 196.8 тысяч долларов.

- Как вы оцениваете инвестиционные возможности обеих стран?

- За последние годы правительство Армении провело ряд реформ в бизнес-среде, что создает благоприятные условия для иностранных инвестиций. В международных оценках рейтинг Армении вырос. по индексу ВБ «Doing business 2017г..» Армения заняла 38-е место среди 190 стран. По индексу фонда «Наследие» Армения заняла 33-е место среди 180 стран.

Армения имеет соглашения о защите и поощрении инвестиций с 41 страной, в том числе, с Италией.

Армения приняла новый Налоговый кодекс. Будучи членом ЕАЭС, Армения может стать мостом между ЕС и странам ЕАЭС, а также Ираном и Ближним Востоком.

Все это повышает авторитет Армении и внушает доверие потенциальным инвесторам.

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