Аппарат офиса Защитника прав человека Армении изучает сообщения о насилии в отношении обвиняемых по делу о захвате полка ППС

По линии горячей связи офиса Защитника прав человека Армении были получены сообщения о насилии в отношении обвиняемых по делу о захвате полка ППС Араика Хандояна, Арега Кюрегяна, Мхитара Аветисяна, Смбата Барсегяна, Гагика Егиазаряна. О том же публично заявляли адвокаты подсудимых.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе офиса Защитника прав человека Армении, группа быстрого реагирования аппарата офиса Защитника прав человека Армении с ночи до сих пор посещают ИТУ, в которых находятся указанные лица.