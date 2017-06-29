Предстоящие новости: 29.06.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 29-го июня, состоится совместное заседание постоянных комиссий НС Армении по вопросам европейской интеграции и финансово-кредитным и бюджетным вопросам, а также совместное заседание постоянных комиссий НС Армении по здравоохранению и социальным вопросам и финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

Сегодня, 29-го июня, состоится очередное заседание правительства Армении.

Сегодня, 29-го июня, состоится встреча главы МИД Армении Эдварда Налбандяна и парламентского замминистра иностранных дел Японии Мотомэ Такисава.

В бизнес-центре «Эребуни плаза» состоится старт и обсуждение обновленного варианта судебной информационной системы «Даталекс».

В Ереване состоится Армяно-грузинский бизнес-форум с участием министров, председателей торгово-промышленных палат, представителей бизнеса с обеих сторон. Пройдут как пленарные заседания, так и круглые столы и обсуждения. Председатели торгово-промышленных палат Армении и Грузии Мартин Саргсян и Нино Чиковани ;подпишут меморандум о сотрудничестве.

В Союзе писателей Армении состоится пленум, посвященный проблемам переводной литературы.

В Музее-институте Комитаса состоится официальный старт программы ЕС «Узнать. Защитить. Реализовать». Программу осуществляют ОО «Каритас-Армения», при содействии «Каритас-Австрии» и «Каритас-Ливана». Общий бюджет программы – 1 млн 52 тысячи евро.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter