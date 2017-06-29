Европейские индексы - 28-06-17

МОСКВА, 29 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.19% и составил 12647.27 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.11% и составил 5252.90 пункта, британский FTSE снизился на 0.63% и составил 7387.80 пункта, российский MICEX вырос на 0.69% и составил 1891.98 пункта, а RTSI снизился на 0.14% и составил 1002.68 пункта.