Борцы вольного стиля завоевали серебряные и бронзовые медали на молодежном первенстве Европы

Борцы вольного стиля из числа сборной Армении завоевали серебряные и бронзовые медали на молодежном первенстве Европы, которое проходит в Дортмунде.

Как передает «Арменпресс», сверхтяжеловес Ованес Магакян завоевал серебряную медаль. Арсен Арутюнян, 55 кг, завоевал бронзовую медаль.

Ранее бронзовую медаль завоевал Карен Зурабян.