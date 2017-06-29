Борцы вольного стиля завоевали серебряные и бронзовые медали на молодежном первенстве Европы
Борцы вольного стиля из числа сборной Армении завоевали серебряные и бронзовые медали на молодежном первенстве Европы, которое проходит в Дортмунде.
Как передает «Арменпресс», сверхтяжеловес Ованес Магакян завоевал серебряную медаль. Арсен Арутюнян, 55 кг, завоевал бронзовую медаль.Ранее бронзовую медаль завоевал Карен Зурабян.
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