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Борцы вольного стиля завоевали серебряные и бронзовые медали на молодежном первенстве Европы


Борцы вольного стиля из числа сборной Армении завоевали серебряные и бронзовые медали на молодежном первенстве Европы, которое проходит в Дортмунде.

Как передает «Арменпресс»,  сверхтяжеловес Ованес Магакян завоевал серебряную медаль. Арсен Арутюнян, 55 кг, завоевал бронзовую медаль.

Ранее бронзовую медаль завоевал Карен Зурабян.

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