За минувшие сутки в Армении было зарегистрировано 7 ДТП

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 12 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 27 и 28 июня, раскрыто 10.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, одновременно зарегистрировано 3 случая обнаружения наркотиков и 1 случай изъятия оружия и боеприпасов, раскрыто 8 случаев кражи, 4 случая мошенничество, по 1 случаю грабежа, умышленного уничтожения имущества и уклонения от уплаты налогов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая разбойного нападения, по 1 случаю причинения телесных повреждений и кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 7 ДТП: 1 человек погиб, 7 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.