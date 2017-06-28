Трамп принял приглашение Макрона посетить Париж в День взятия Бастилии

Президент США Дональд Трамп принял приглашение президента Франции Эммануэля Макрона посетить торжества в Париже по случаю национального праздника - Дня взятия Бастилии, сообщает в среду Елисейский дворец.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, tоржества по случаю Дня взятия Бастилии будут проходить в Париже 14 июля. Этот национальный праздник по традиции откроется большим военным парадом на Елисейских полях, принимать который будет верховный главнокомандующий страны - президент.

Этот национальный праздник Франции связан с Великой французской революцией, а именно с днем взятия парижской крепости Бастилия в 1789 году. Постановление о празднике было принято 6 июля 1880 года.